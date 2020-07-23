Жириновский пообещал добиться помилования Фургала указом президента

Владимир Жириновский (Фото: duma.gov.ru)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиваться помилования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае обвинительного приговора суда. Об этом Жириновский сказал в прямом эфире в Instagram.

«Мы добьемся — обещаю вам это — чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован», — сказал Жириновский.

Глава ЛДПР рассказал, что в деле Фургала он также рассматривает сценарий, согласно которому суд будет идти несколько месяцев, но не найдет достаточного числа улик. «Сергея Ивановича отпустят, и он вернется в Хабаровск», — сообщил Жириновский.

Жириновский отметил, что будет делать «все, что в его силах», для Фургала. При этом сейчас глава ЛДПР попросил жителей Хабаровского края поддержать врио губернатора Михаила Дегтярева.