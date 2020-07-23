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Дело губернатора Фургала ,  
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Жириновский пообещал добиться помилования Фургала указом президента

Владимир Жириновский
Владимир Жириновский (Фото: duma.gov.ru)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиваться помилования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае обвинительного приговора суда. Об этом Жириновский сказал в прямом эфире в Instagram.

«Мы добьемся — обещаю вам это — чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован», — сказал Жириновский.

Глава ЛДПР рассказал, что в деле Фургала он также рассматривает сценарий, согласно которому суд будет идти несколько месяцев, но не найдет достаточного числа улик. «Сергея Ивановича отпустят, и он вернется в Хабаровск», — сообщил Жириновский.

Жириновский отметил, что будет делать «все, что в его силах», для Фургала. При этом сейчас глава ЛДПР попросил жителей Хабаровского края поддержать врио губернатора Михаила Дегтярева.

Бастрыкин исключил сомнения в причастности Фургала к преступлениям
Политика
Сергей Фургал

Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске и доставили в Москву, где суд арестовал экс-губернатора до 9 сентября. Как утверждает следствие, он организовал убийства предпринимателей в 2004–2005 годах. 23 июля председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что следствие не сомневается в причастности Фургала к преступлениям.

20 июля российский президент Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности в связи с «утратой доверия». Врио главы региона стал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Митинг в поддержку Фургала в Хабаровске. Фотогалерея
Фотогалерея 

После задержания и ареста Фургала в Хабаровске и других городах Дальнего Востока начались протесты, которые идут уже вторую неделю. В одной из акций, 18 июля, по данным властей, приняли участие 10 тыс. человек. При этом СМИ и активисты сообщали, что число участников достигало 50 тыс.

Теги: Владимир Жириновский, ЛДПР, Хабаровский край, Сергей Фургал
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