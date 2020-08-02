В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

Сергей Фургал (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово». Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, передает «Интерфакс».

Она отметила, что Фургал не получает писем и телеграмм, которые ему присылают. «Посылки приходят, пришло еще около 20», — уточнила Литвинович. Член ОНК передала благодарности экс-губернатора и попросила больше не отправлять продукты, так как их уже достаточно.

Ранее Литвинович сообщала, что Фургалу присылают много книг и корреспонденции, однако все это остается у следователей. Она также отмечала, что в камере он содержится не один.

Фургала задержали 9 июля, Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября. 20 июля президент России Владимир Путин снял Фургала с должности губернатора в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона стал бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.