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Дело губернатора Фургала ,  
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В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово». Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, передает «Интерфакс».

Она отметила, что Фургал не получает писем и телеграмм, которые ему присылают. «Посылки приходят, пришло еще около 20», — уточнила Литвинович. Член ОНК передала благодарности экс-губернатора и попросила больше не отправлять продукты, так как их уже достаточно.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее Литвинович сообщала, что Фургалу присылают много книг и корреспонденции, однако все это остается у следователей. Она также отмечала, что в камере он содержится не один.

Фургала задержали 9 июля, Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября. 20 июля президент России Владимир Путин снял Фургала с должности губернатора в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона стал бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

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По версии следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сам он отрицает вину.

После ареста Фургала на Дальнем Востоке начались протесты в его поддержку. Акции продолжаются уже третью неделю.

Теги: Сергей Фургал, СИЗО, арест
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