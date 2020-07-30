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Дело губернатора Фургала ,  
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Семья Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов

Галина Фургал
Галина Фургал (Фото: ldpr27 / YouTube)

Семья экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, начала сбор средств на оплату адвокатских услуг. Сестра арестованного губернатора Галина заявила об этом в видеообращении, опубликованном на странице краевого отделения ЛДПР в Instagram.

«Обстоятельства сложились так, что в данный момент семья не имеет возможности оплатить эти услуги, так как счета арестованы», — сказала она, добавив, что будет предоставлять ежемесячный отчет о потраченных средствах.

Сергей Фургал руководил Хабаровским краем с сентября 2018 года. 9 июля 2020 года его задержали по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей, затем отправили в Москву и арестовали. Своей вины он не признает.

В Хабаровске прошла вторая за сутки акция в поддержку Фургала
Политика
Фото: Игорь Волков / AP
Сейчас Фургал находится в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Правозащитница Марина Литвинович рассказала в Facebook о визите к нему в изолятор. По ее словам, бывшему губернатору присылают множество писем и книг, однако вся корреспонденция переходит к следователям. Литвинович также отметила, что в камере Фургал содержится не один.

Теги: Сергей Фургал, Хабаровский край, адвокаты
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