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В Москве и Петербурге начались задержания на акциях поддержки хабаровчан

Фото: kuzinserg / VK
Фото: kuzinserg / VK

Полиция начала задержания в Москве и Санкт-Петербурге, где проходят несогласованные акции в поддержку жителей Хабаровского края и экс-губернатора Сергея Фургала.

Как сообщает «Фонатнка», в центре Санкт-Петербурга уже задержаны около десяти человек. В Москве также начались задержания на Пушкинской площади, пишет «ОВД-Инфо».

«В данный момент информации нет», — сообщили РБК на вопрос о задержаниях в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве также ответили, что информация пока информация не поступала.

Новый митинг в поддержку Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж
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Теги: Санкт-Петербург, Хабаровский край
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