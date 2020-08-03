Глава РФПИ допустил производство в России 10 млн вакцин от COVID в месяц

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

К концу 2020 года в России будут производить около 10 млн вакцин в месяц. Об этом сообщил глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

«Как заявил (министр здравоохранения Михаил) Мурашко, уже в октябре начнется массовая вакцинация россиян, которые хотят получить вакцину. Две наши компании, это «Алиум» и «Р-фарм», будут эту вакцину производить», — добавил Дмитриев.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России массовая вакцинация от коронавируса начнется в октябре. Он уточнил, что первыми, кому сделают прививки будут медицинские работники и учителя. По его словам, клинические испытания вакцины от COVID-19 завершены.Ее разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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