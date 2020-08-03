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Мантуров пообещал миллионы доз вакцины от COVID в месяц к 2021 году

Три фармацевтические компании уже осваивают производство вакцины от COVID-19, их количество будет увеличиваться, заявил глава Минпромторга
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Александр Земляниченко / AP)

К началу 2021 года российская фармацевтическая промышленность будет выпускать несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«По предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года. Мы будем всячески способствовать тому, чтобы эти планы были реализованы», — цитирует министра ТАСС.

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Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

По его словам, промышленное производство вакцины, разработанной НИЦ им. Гамалеи, должно начаться уже в сентябре. Сейчас центр работает с тремя компаниями во Владимирской, Ярославской и Московской областях по организации серийного производства препарата.

Кроме того, Мантуров заявил, что в 2020 году в России будет поставлен исторический рекорд по выпуску аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Их планируется произвести от 12 тыс. до 15 тыс. Он уточнил, что только по госконтрактам в этом году будет выпущено 7 тыс. аппаратов ИВЛ. С учетом заказов регионов и поставок на экспорт их число составит 12 тыс., если прибавить к ним ИВЛ для «закладки в резерв», то получится исторический максимум — 15 тыс. штук.

Вакцину НИЦ им. Гамалеи уже испытали на добровольцах. Еще один препарат производства новосибирского центра «Вектор» готовится к клиническим испытаниям. По оценке гендиректора центра Рината Максютова, производство этой вакцины может начаться уже в ноябре. По его словам, первыми процедуру вакцинации пройдут медицинские работники и врачи, затем вакцинация станет массовой.

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Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Эти два препарата вице-премьер Татьяна Голикова называла самыми перспективными. Вакцина НИЦ им. Гамалеи должна быть зарегистрирована уже в августе 2020 года. После регистрации планируется еще одно клиническое исследование, на этот раз более масштабное — на 1,6 тыс. добровольцев. Запустить вакцину в промышленное производство предполагается в сентябре, уточнила Голикова.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, всего в России разрабатывается 26 видов вакцин от COVID-19, четыре из них уже доказали свою безопасность.

Массовое производство вакцины от COVID начнется в октябре, обещал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Вакцинация, по его словам, будет для граждан России бесплатной. «Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна — она будет плановой», — заявлял он. В первую очередь прививки сделают медработникам и учителям, пояснил министр.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: вакцина, коронавирус, Денис Мантуров, производство
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