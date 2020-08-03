Мантуров пообещал миллионы доз вакцины от COVID в месяц к 2021 году

Три фармацевтические компании уже осваивают производство вакцины от COVID-19, их количество будет увеличиваться, заявил глава Минпромторга

Денис Мантуров (Фото: Александр Земляниченко / AP)

К началу 2021 года российская фармацевтическая промышленность будет выпускать несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«По предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года. Мы будем всячески способствовать тому, чтобы эти планы были реализованы», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, промышленное производство вакцины, разработанной НИЦ им. Гамалеи, должно начаться уже в сентябре. Сейчас центр работает с тремя компаниями во Владимирской, Ярославской и Московской областях по организации серийного производства препарата.

Кроме того, Мантуров заявил, что в 2020 году в России будет поставлен исторический рекорд по выпуску аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Их планируется произвести от 12 тыс. до 15 тыс. Он уточнил, что только по госконтрактам в этом году будет выпущено 7 тыс. аппаратов ИВЛ. С учетом заказов регионов и поставок на экспорт их число составит 12 тыс., если прибавить к ним ИВЛ для «закладки в резерв», то получится исторический максимум — 15 тыс. штук.