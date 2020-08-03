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Минобороны сообщило итоги обследования испытавших вакцину добровольцев

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Итоговое обследование добровольцев, протестировавших российскую вакцину от коронавируса, показало наличие иммунитета и не выявило побочных реакций. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

Исследование прошло в Главном военном клиническом госпитале Минобороны им. Н.Н. Бурденко 3 августа. В ведомстве подчеркнули, что все этапы разработки и испытаний вакцины проводились в полном соответствии с протоколом клинических исследований.

По протоколу исследований добровольцы вернулись в госпиталь на 42-й день после первой вакцинации и прошли углубленное медицинское обследование и диагностику. «Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено», — сказали в ведомстве.

Испытания на добровольцах вакцины, разработанной Министерством обороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи завершились 20 июля.

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Фото: Hans Pennink / AP

Как заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко, массовое производство вакцины от COVID начнется в октябре. Вакцинация, по его словам, будет для граждан России бесплатной.

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что к началу 2021 года российская фармацевтическая промышленность будет выпускать несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц. Промышленное производство вакцины, разработанной НИЦ им. Гамалеи, должно начаться уже в сентябре.

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Источник: JHU
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Теги: вакцина, Минобороны, добровольцы
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