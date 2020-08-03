Минобороны сообщило итоги обследования испытавших вакцину добровольцев

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Итоговое обследование добровольцев, протестировавших российскую вакцину от коронавируса, показало наличие иммунитета и не выявило побочных реакций. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

Исследование прошло в Главном военном клиническом госпитале Минобороны им. Н.Н. Бурденко 3 августа. В ведомстве подчеркнули, что все этапы разработки и испытаний вакцины проводились в полном соответствии с протоколом клинических исследований.

По протоколу исследований добровольцы вернулись в госпиталь на 42-й день после первой вакцинации и прошли углубленное медицинское обследование и диагностику. «Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено», — сказали в ведомстве.

Испытания на добровольцах вакцины, разработанной Министерством обороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи завершились 20 июля.