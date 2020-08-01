Сотрудники посольства встретились с задержанными под Минском россиянами

Фото: КГБ Белоруссии / AP

Представители консульского отдела посольства России в Белоруссии провели встречу с задержанными под Минском соотечественниками, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков. Об этом в Twitter сообщает российская дипмиссия.

ТАСС со ссылкой на российское посольство уточняет, что посещение задержанных «было продолжительным по времени».

О подробностях встречи не сообщается.

О задержании группы россиян на территории одного из санаториев под Минском стало известно 29 июля. Агентство БелТА писало, что группу отличали нехарактерное для туристов поведение и однотипная одежда.

Руководитель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные — наемники ЧВК Вагнера. В отношении россиян возбудили уголовное дело о подготовке теракта. СК Белоруссии заподозрил их также в подготовке массовых беспорядков.