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Сотрудники посольства встретились с задержанными под Минском россиянами

Фото: КГБ Белоруссии / AP
Фото: КГБ Белоруссии / AP

Представители консульского отдела посольства России в Белоруссии провели встречу с задержанными под Минском соотечественниками, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков. Об этом в Twitter сообщает российская дипмиссия.

ТАСС со ссылкой на российское посольство уточняет, что посещение задержанных «было продолжительным по времени».

О подробностях встречи не сообщается.

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Посольство Российской Федерации в Белоруссии
О задержании группы россиян на территории одного из санаториев под Минском стало известно 29 июля. Агентство БелТА писало, что группу отличали нехарактерное для туристов поведение и однотипная одежда.

Руководитель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные — наемники ЧВК Вагнера. В отношении россиян возбудили уголовное дело о подготовке теракта. СК Белоруссии заподозрил их также в подготовке массовых беспорядков.

31 июля посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что у задержанных было разрешение на работу в стране, а также контракт с одной из фирм. Ранее он также говорил, что россияне не собирались оставаться в республике, а следовали транзитом.

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Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что задержанные под Минском — сотрудники частного охранного предприятия. Он отметил, что никаких противозаконных действий россияне не совершали. По словам Пескова, задержание в Белоруссии «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».

Теги: Белоруссия, Минск
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