На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки

Белорусские СМИ сообщают о том, что ужесточение правил пропуска через границу привело к образованию очередей. МИД Белоруссии направил России ноту с просьбой разъяснить ситуацию

Фото: Василий Федосенко / Reuetrs

Российские пограничники начали проверять документы у людей, пересекающих границу с Белоруссией по трассе M-1, что привело к образованию здесь очередей из автомобилей, сообщают белорусские СМИ.

«Россияне поставили компьютер и приглашают всех с паспортами подходить к ним. Вносят все данные из паспорта вручную в базу, сканера даже нет. Очередь стоит огромная, как в поликлинике. Мужики гудят, все недовольны ситуацией. Тут же с нами и легковые автомобили стоят», — рассказал Tut.by белорусский дальнобойщик, представившийся как Бронислав.

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По его словам, очередь к границе со стороны России растянулась на несколько километров. В свою очередь портал Telegraf.by со ссылкой на очевидцев сообщает о десятикилометровой пробке. Растянувшаяся на несколько километров пробка видна и на картах сервисов Google и «Яндекс».

«Мои коллеги по работе сегодня поехали где-то в два часа дня. На тот момент очереди были с двух сторон — как на выезд из Беларуси, так и на въезд. Данные записывали у всех — и у белорусов, и у россиян. Записали и пропустили. Но около двух часов на границе были», — рассказал Onliner дальнобойщик Дмитрий.