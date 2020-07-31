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На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки

Белорусские СМИ сообщают о том, что ужесточение правил пропуска через границу привело к образованию очередей. МИД Белоруссии направил России ноту с просьбой разъяснить ситуацию
Фото: Василий Федосенко / Reuetrs
Фото: Василий Федосенко / Reuetrs

Российские пограничники начали проверять документы у людей, пересекающих границу с Белоруссией по трассе M-1, что привело к образованию здесь очередей из автомобилей, сообщают белорусские СМИ.

«Россияне поставили компьютер и приглашают всех с паспортами подходить к ним. Вносят все данные из паспорта вручную в базу, сканера даже нет. Очередь стоит огромная, как в поликлинике. Мужики гудят, все недовольны ситуацией. Тут же с нами и легковые автомобили стоят», — рассказал Tut.by белорусский дальнобойщик, представившийся как Бронислав.

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По его словам, очередь к границе со стороны России растянулась на несколько километров. В свою очередь портал Telegraf.by со ссылкой на очевидцев сообщает о десятикилометровой пробке. Растянувшаяся на несколько километров пробка видна и на картах сервисов Google и «Яндекс».

«Мои коллеги по работе сегодня поехали где-то в два часа дня. На тот момент очереди были с двух сторон — как на выезд из Беларуси, так и на въезд. Данные записывали у всех — и у белорусов, и у россиян. Записали и пропустили. Но около двух часов на границе были», — рассказал Onliner дальнобойщик Дмитрий.

Агентство Naviny.by сообщает, что без документов людей из России в Белоруссию не пропускают. «Мы проверяем установочные данные людей, может, это и вызвало определенные очереди», — сообщили Naviny.by в погрануправлении ФСБ России по Смоленской области.

«Радио Свобода» со ссылкой на возвращающегося из России политолога Юрия Воскресенского сообщило, что на пропускном пункте у граждан Белоруссии проверяют документы и заносят данные в компьютер. «Да, это еще не закрытие, но очевидное изменение правил пересечения границы, прежде всего, для граждан Беларуси, в одностороннем порядке! Если раньше белорусы тратили на сам переход десять секунд (показал паспорт и пошел/поехал дальше), то сегодня это заняло два часа», — прокомментировал ситуацию Воскресенский.

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О пробке на границе с Белоруссией сообщают со ссылками на очевидцев и СМИ Смоленской области (1, 2, 3), где расположен переход «Красная дорога».

У границы действительно собрались пробки, сообщил РБК Дмитрий, у которого жена работает на АЗС возле погранперехода. Пробка была «до горизонта», а водители «периодически гудели в знак протеста».

На сайте Tut.by также размещена аудиозапись, сделанная, как утверждает издание, при общении застрявших на границе людей с начальником смены пограничной службы ФСБ России. Последний, в частности, сообщил, что, согласно поступившему им указанию, пограничники должны фиксировать данные всех кто, пересекает белорусско-российскую границу в обе стороны пешком и на всех видах транспорта.

Агентство БелТА со ссылкой на МИД Белоруссии сообщило, что ведомство уже направило России ноту «с просьбой уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы».

Задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии. Фоторепортаж
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29 июля БелТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 сотрудников российской ЧВК Вагнера. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал задержание «боевиков», о котором стало известно в преддверии выборов 9 августа, чрезвычайным происшествием. Он созвал экстренное совещание с членами Совбеза и поручил обратиться к российским властям за разъяснениями.

30 июля Следственный комитет Белоруссии сообщил, что задержанных в Белоруссии 33 россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Авторы: Евгений Калюков, Алена Прохоренко
Теги: Белоруссия, российская граница
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