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Украина получила от Белоруссии список задержанных россиян

Министерство иностранных дел Украины, Киев
Министерство иностранных дел Украины, Киев (Фото: РИА Новости)

Минск передал Киеву список задержанных россиян для проверки на предмет их участия в боевых действиях в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

«МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ [список задержанных] компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — отметил украинский министр.

По его словам, сейчас сотрудники правоохранительных органов начали активно работать со списком. Они также проверят, имеет ли кто-то из задержанных гражданство Украины.

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Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Кулеба подчеркнул, что Белоруссия не выдвигала никаких обвинений в адрес Украины.

Группу из более чем 30 россиян задержали в санатории недалеко от Минска в ночь на 29 июля. Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные — «члены военизированной организации, частной военной компании Вагнера». Следственный комитет республики заподозрил их в подготовке беспорядков в преддверии выборов президента страны.

В МИД России потребовали от Минска «не нагнетать» эмоции перед выборами. А тот факт, что задержанных россиян власти Белоруссии считают «боевиками» и подозревают в подрывной деятельности, в министерстве назвали не выдерживающей критики «одиозной трактовкой».
 

Теги: Украина, Белоруссия, список, задержанные, россияне
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