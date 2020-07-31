Украина получила от Белоруссии список задержанных россиян

Министерство иностранных дел Украины, Киев (Фото: РИА Новости)

Минск передал Киеву список задержанных россиян для проверки на предмет их участия в боевых действиях в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

«МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ [список задержанных] компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — отметил украинский министр.

По его словам, сейчас сотрудники правоохранительных органов начали активно работать со списком. Они также проверят, имеет ли кто-то из задержанных гражданство Украины.

Кулеба подчеркнул, что Белоруссия не выдвигала никаких обвинений в адрес Украины.