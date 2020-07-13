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Посольство Венгрии назвало некорректными данные о въезде для россиян

Венгрия в ближайшее время не откроет границы для россиян, все запреты остаются в силе. Пост, в котором говорилось о смягчении ограничений, посольство страны удалило
Дьёр, Венгрия
Дьёр, Венгрия (Фото: Csaba Krizsan / EPA / ТАСС)

Посольство Венгрии удалило пост в Facebook, в котором говорилось, что Россия будет отнесена к группе стран, откуда будет разрешен въезд на определенных условиях.

Как пояснили РБК в посольстве, пост был удален, поскольку информация была неправильно представлена. «Это некорректно, это не относится к тому, что возможен въезд», — заявили в посольстве.

«Границы не откроют. В данный момент условия ограничения по въезду в страну остаются прежними. Сейчас по туристической шенгенской визе въезд на территорию Венгрии запрещен. Ранее опубликованные условия въезда, то есть ограничения и условия въезда, остаются неизменными», — заявили РБК в посольстве Венгрии в Москве.

В ранее опубликованном сообщении посольства на венгерском и русском языках говорилось о разделении всех стран на несколько групп в зависимости от ограничений, действующих на въезд в Венгрию.

Россия, говорилось в посте, вошла в «желтую» зону: жителям таких стран разрешат въезд, но на определенных условиях. В случае если у человека нет подозрения на коронавирус, он должен будет пройти обязательный карантин в течение 14 дней. Избежать этого можно при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус, сделанных за последние пять дней с разницей 48 часов. Справки об отсутствии заражения должны быть переведены на венгерский или английский язык.

Решение об открытии границ Шенгенской зоны для граждан других государств скоординированно принимается на уровне властей ЕС. 30 июня Евросовет опубликовал первый вариант списка стран, жителям которых разрешается въезд в союз. В него вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Въехать в ЕС с 1 июля могут и граждане Китая. Россия ни в этот список, ни в его предварительные варианты не вошла.

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Политика
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

При принятии решения об ограничениях на въезд власти Евросоюза ориентировались на статистику по заболеваемости. По данным The New York Times, ориентиром служило среднее число новых случаев заражения за последние 14 дней в расчете на 100 тыс. человек. В ЕС в среднем этот показатель составляет 16. В России на конец июня этот показатель составлял 80.

Возможность выезда из России пока также остается ограниченной, в стране как минимум до 1 августа продолжает действовать запрет на международные авиаперелеты. На прошлой неделе Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с более чем десятью странами, в том числе с Венгрией. Среди других направлений были Великобритания, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Китай, Вьетнам, Монголия и Шри-Ланка. Точной даты возобновления полетов пока нет. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что переговоры об этом начнутся 15 июля.

Авторы: Екатерина Костина, Георгий Тадтаев
Теги: Венгрия, Евросоюз
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