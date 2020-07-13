Посольство Венгрии назвало некорректными данные о въезде для россиян

Венгрия в ближайшее время не откроет границы для россиян, все запреты остаются в силе. Пост, в котором говорилось о смягчении ограничений, посольство страны удалило

Дьёр, Венгрия (Фото: Csaba Krizsan / EPA / ТАСС)

Посольство Венгрии удалило пост в Facebook, в котором говорилось, что Россия будет отнесена к группе стран, откуда будет разрешен въезд на определенных условиях.

Как пояснили РБК в посольстве, пост был удален, поскольку информация была неправильно представлена. «Это некорректно, это не относится к тому, что возможен въезд», — заявили в посольстве.

«Границы не откроют. В данный момент условия ограничения по въезду в страну остаются прежними. Сейчас по туристической шенгенской визе въезд на территорию Венгрии запрещен. Ранее опубликованные условия въезда, то есть ограничения и условия въезда, остаются неизменными», — заявили РБК в посольстве Венгрии в Москве.

В ранее опубликованном сообщении посольства на венгерском и русском языках говорилось о разделении всех стран на несколько групп в зависимости от ограничений, действующих на въезд в Венгрию.

Россия, говорилось в посте, вошла в «желтую» зону: жителям таких стран разрешат въезд, но на определенных условиях. В случае если у человека нет подозрения на коронавирус, он должен будет пройти обязательный карантин в течение 14 дней. Избежать этого можно при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус, сделанных за последние пять дней с разницей 48 часов. Справки об отсутствии заражения должны быть переведены на венгерский или английский язык.