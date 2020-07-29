В АТОР назвали готовые принять россиян страны Европы
Правительства Хорватии и Мальты заявили о готовности принять туристов из России, сообщила Ассоциация туроператоров со ссылкой на источники в одной из европейских дипмиссий.
По данным собеседников АТОР, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции другие страны ЕС не откроют границы для россиян как минимум до середины августа.
приостановило регулярные и чартерные международные полеты. Исключением стали только рейсы для вывоза россиян.
24 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил о частичном возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что первыми открытыми направлениями станут Великобритания, Турция и Танзания.
Источник РБК указывал, что на втором этапе Россия рассматривает возобновление полетов на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. Источник ТАСС сообщал о возможном возобновлении авиасообщения с Южной Кореей.