В АТОР назвали готовые принять россиян страны Европы

Дубровник, Хорватия (Фото: Darko Bandic / AP)

Правительства Хорватии и Мальты заявили о готовности принять туристов из России, сообщила Ассоциация туроператоров со ссылкой на источники в одной из европейских дипмиссий.

По данным собеседников АТОР, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции другие страны ЕС не откроют границы для россиян как минимум до середины августа.

Из-за пандемии COVID-19 с 27 марта правительство России приостановило регулярные и чартерные международные полеты. Исключением стали только рейсы для вывоза россиян.

24 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил о частичном возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что первыми открытыми направлениями станут Великобритания, Турция и Танзания.

Источник РБК указывал, что на втором этапе Россия рассматривает возобновление полетов на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. Источник ТАСС сообщал о возможном возобновлении авиасообщения с Южной Кореей.