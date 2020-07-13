Венгрия первая из ЕС заявила о готовности разрешить россиянам въезд

С 15 июля гражданам России будет разрешен въезд в Венгрию, однако для этого им нужно будет доказать отсутствие у них коронавируса. Об этом сообщило посольство Венгрии в Москве на своей странице в Facebook.

По решению властей Венгрии, остальные страны были разделены на категории. Россия вошла в «желтую» зону — жителям таких стран разрешат въезд, но на определенных условиях. В случае, если у человека нет подозрения на коронавирус, он должен будет пройти обязательный карантин в течение 14 дней. Избежать карантина можно только предоставив результаты двух отрицательных тестов на коронавирус, которые были сделаны за последние пять дней с разницей в 48 часов. Справки об отсутствии заражения должны быть переведены на венгерский или английский язык.

Иностранцам, у которых будут симптомы заражения коронавирусом, во въезде откажут, говорится в сообщении посольства.

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