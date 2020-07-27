Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа. Об этом сообщил РБК адвокат Эльман Пашаев.

По словам Пашаева, адвокаты объяснили необходимость переноса сроков занятостью в других процессах, даты по которым были назначены ранее.

Сторона защиты актера выразила уверенность, что суд удовлетворит это ходатайство.

Ранее Пресненский суд Москвы сообщил, что предварительное слушание по делу Ефремова назначено на 29 июля 2020 года в 11:00 мск. Слушание должно пройти в закрытом режиме.

Автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee 8 июня выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял курьер Сергей Захаров. Позже Захаров скончался в больнице от полученных травм.