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Авария с участием Ефремова ,  
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Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа. Об этом сообщил РБК адвокат Эльман Пашаев.

По словам Пашаева, адвокаты объяснили необходимость переноса сроков занятостью в других процессах, даты по которым были назначены ранее.

Сторона защиты актера выразила уверенность, что суд удовлетворит это ходатайство.

Ранее Пресненский суд Москвы сообщил, что предварительное слушание по делу Ефремова назначено на 29 июля 2020 года в 11:00 мск. Слушание должно пройти в закрытом режиме.

Автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee 8 июня выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял курьер Сергей Захаров. Позже Захаров скончался в больнице от полученных травм.

Адвокат рассказал о занятиях Ефремова под домашним арестом
Общество
Михаил Ефремов (справа)

Результаты судмедэкспертизы показали, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Против него было возбуждено дело по ч. 4 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека». Также Ефремов проходит свидетелем по делу о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ст. 228.1 УК).

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Суд поместил актера под домашний арест. 6 июля полиция Москвы завершила расследование дела в отношении Ефремова, позднее прокуратура утвердила обвинительное заключение. 22 июля уголовное дело в отношении актера поступило в Пресненский суд для рассмотрения по существу.

Теги: адвокаты, Михаил Ефремов, судебное слушание, сроки, новости
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