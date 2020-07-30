Ефремов не будет просить суд об особом порядке рассмотрения его дела

Михаил Ефремов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом, не будет просить суд об особом порядке рассмотрения его дела, так как он не признает свою вину. Об этом заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, передает ТАСС.

«Для этого надо признать вину. Мы ее не признаем», — пояснил он.

Если бы суд пошел на рассмотрение дела Ефремова в особом порядке, ему могли бы назначить меньше минимального срока заключения, установленного законом. Актера обвиняют в преступлении по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека), российское законодательство предусматривает в этом случае наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

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