Появилось видео задержания «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссии

Телеканал «Беларусь 1» показал видео задержания «боевиков ЧВК», которые должны были заниматься дестабилизацией обстановки во время выборов президента.

На кадрах видно, как мужчин задержали сотрудники правоохранительных органов в масках. На кровати в номере, в котором происходила операция, разложены шевроны. Помимо этого у задержанных изъяли российские паспорта, банковские карты, наличные и средства связи.

Более 30 бойцов «иностранной частной военной компании», которые впоследствии были названы россиянами из ЧВК Вагнера, в Белоруссии задержали в ночь на 29 июля. По информации БелТА, группа мужчин сначала заселилась в одну из гостиниц в Минске и спустя несколько дней переехала в один из санаториев в Минском районе. Приезжие привлекли к себе внимание тем, что вели себя не как обычные российские туристы и были одеты в одинаковом стиле милитари. Мужчины держались обособленно и «небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», сообщило БелТА.