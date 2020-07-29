СК создаст отдел по экологическим преступлениям после ЧП в Норильске

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Следственный комитет (СК) создаст отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства.

В СК уже есть специалисты, которые имеют большой опыт расследования экологических преступлений. Их объединение в рамках одного подразделения «позволит консолидировать усилия и улучшить качество расследования преступлений, в результате которых был причинен вред окружающей среде», считают в ведомстве.

В СК России напомнили, что Уголовный кодекс содержит главу об экологических преступлениях (гл. 26 УК России) и статью о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК России).

В конце мая произошла авария на ТЭЦ-3 дочерней компании «Норникеля», в результате которой произошел разлив 21 тыс. т нефтепродуктов, попавших в почву и реки. Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в 148 млрд руб. «Норникель» не согласился с расчетами, поскольку при оценке ущерба служба применила максимальный коэффициент, несмотря на то что компания начала незамедлительно ликвидировать последствия аварии.