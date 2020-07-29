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Авария с топливом в Норильске ,  
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СК создаст отдел по экологическим преступлениям после ЧП в Норильске

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Следственный комитет (СК) создаст отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства.

В СК уже есть специалисты, которые имеют большой опыт расследования экологических преступлений. Их объединение в рамках одного подразделения «позволит консолидировать усилия и улучшить качество расследования преступлений, в результате которых был причинен вред окружающей среде», считают в ведомстве.

В СК России напомнили, что Уголовный кодекс содержит главу об экологических преступлениях (гл. 26 УК России) и статью о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК России).

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Последствия разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске

В конце мая произошла авария на ТЭЦ-3 дочерней компании «Норникеля», в результате которой произошел разлив 21 тыс. т нефтепродуктов, попавших в почву и реки. Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в 148 млрд руб. «Норникель» не согласился с расчетами, поскольку при оценке ущерба служба применила максимальный коэффициент, несмотря на то что компания начала незамедлительно ликвидировать последствия аварии.

27 июля вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды и Росприроднадзору к 1 октября изменить действующие методики расчета ущерба природе из-за нарушения законодательства об охране окружающей среды, водного законодательства и закона «О недрах». Также она распорядилась создать с нуля методики расчета ущерба воздуху из-за техногенных аварий и промышленного воздействия.

После ЧП в Норильске президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа изменить законодательство об охране окружающей среды для предотвращения подобных аварий.

Теги: СК, подразделение, расследование, преступления, экология
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