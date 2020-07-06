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Авария с топливом в Норильске ,  
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Путин после ЧП в Норильске поручил принять закон против подобных аварий

До 1 августа 2020 года правительство должно обеспечить принятие Госдумой поправок в законодательство
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие изменений в законодательство об охране окружающей среды для предотвращения аварий, подобных той, что произошла в Норильске с разливом десятков тысяч тонн дизельного топлива.

Поручение опубликовано на сайте Кремля. Оно было принято после встречи 5 июня с представителями общественных организаций экологов и защитников животных.

«Обеспечить принятие Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации федерального закона «О внесении изменений в статью 46 федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект федерального закона № 376642–7), в том числе в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, подобных разливу дизельного топлива в городе Норильске Красноярского края», — гласит поручение.

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Правительство 27 июня одобрило проект поправок к закону «Об охране окружающей среды», направленных на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории России. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что он разработан по поручению президента и «направлен на гармонизацию регулирования отношений в сфере предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов».

Авторы поправок пояснили, что с 2012 года в России действует закон о предупреждении и ликвидации разливов нефти на континентальном шельфе, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне, однако для сухопутных территорий такое регулирование не было закреплено на законодательном уровне. Они предлагают установить для объектов с нефтепродуктами на суше такое же регулирование, как для объектов в морских акваториях.

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Фото: МЧС России

Авария в Норильске, когда на ТЭЦ-3 прорвало один из резервуаров с дизельным топливом, произошла 29 мая. В грунт и близлежащие реки попало около 20 тыс. т нефтепродуктов. Главный акционер и генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин на совещании у президента России пообещал, что последствия аварии будут ликвидированы за счет компании, без привлечения бюджетных денег, и оценил расходы в 10 млрд руб.

3 июля «Норникель» сообщил, что намерен выполнить основные работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске до наступления зимнего периода. В компании уточнили, что до октября текущего года планируется произвести сбор нефтепродуктов на территории, прилегающей к аварийному резервуару, а также из реки Амбарная. До 31 октября «Норникель» планирует собрать нефтепродукты вдоль береговых линий и обработать воду сорбентом, который после использования также будет собран и размещен в местах временного накопления.

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К 1 июля компания отчиталась, что с начала устранения последствий аварии вывезено более 167 тыс. т загрязненного грунта. Кроме того, с начала операции сорбентом обработано 126,9 км береговой линии и 245,1 тыс. кв. м загрязненной территории, грунта с отработанным сорбентом собрано 351,7 т.

Уже во время ликвидации аварии журналисты «Новой газеты» обнаружили, что из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики в тундру насосами выкачивается вода, загрязненная тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами. «Здесь она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино», — написало издание. Росприроднадзор сообщил, что слив оборотной воды произошел из-за резкого роста ее уровня в отстойном пруду.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Владимир Путин, поручение, правительство
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