Путин после ЧП в Норильске поручил принять закон против подобных аварий

До 1 августа 2020 года правительство должно обеспечить принятие Госдумой поправок в законодательство

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие изменений в законодательство об охране окружающей среды для предотвращения аварий, подобных той, что произошла в Норильске с разливом десятков тысяч тонн дизельного топлива.

Поручение опубликовано на сайте Кремля. Оно было принято после встречи 5 июня с представителями общественных организаций экологов и защитников животных.

«Обеспечить принятие Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации федерального закона «О внесении изменений в статью 46 федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект федерального закона № 376642–7), в том числе в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, подобных разливу дизельного топлива в городе Норильске Красноярского края», — гласит поручение.

Правительство 27 июня одобрило проект поправок к закону «Об охране окружающей среды», направленных на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории России. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что он разработан по поручению президента и «направлен на гармонизацию регулирования отношений в сфере предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов».



Авторы поправок пояснили, что с 2012 года в России действует закон о предупреждении и ликвидации разливов нефти на континентальном шельфе, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне, однако для сухопутных территорий такое регулирование не было закреплено на законодательном уровне. Они предлагают установить для объектов с нефтепродуктами на суше такое же регулирование, как для объектов в морских акваториях.