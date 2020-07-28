Абрамченко поручила Минприроды изменить методики расчета ущерба экологии

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила актуализировать методики расчета ущерба водным объектам, почве и недрам, а также разработать методику оценки вреда атмосферному воздуху. Но на штрафе «Норникелю» это не отразится

Виктория Абрамченко (Фото: АГН «Москва»)

Вице-премьер Виктория Абрамченко 27 июля поручила Минприроды совместно с Росприроднадзором к 1 октября актуализировать действующие методики расчета ущерба природе из-за нарушения законодательства об охране окружающей среды, водного законодательства и закона «О недрах». Кроме того, к этому же сроку нужно создать с нуля методику расчета ущерба атмосферному воздуху из-за техногенных аварий и промышленного воздействия.

Копия поручения есть у РБК, ее подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера. РБК направил запрос в Минприроды.

Усовершенствование действующих методик расчета ущерба и создание новой связано с необходимостью создания абсолютно прозрачного правового поля, механизмов, которые будут неукоснительно выполняться «загрязнителями», пояснили в аппарате Абрамченко. В результате России должна появиться комплексная правовая система взаимоотношений государства и бизнеса, связанных с экологическими последствиями техногенных аварий. В ней будет предусмотрено все от механизмов предупреждения аварий до порядка расчета экологического вреда и ликвидации его последствий.

Методики расчета ущерба водным объектам, почвам и недрам были утверждены в 2009, 2010 и 2013 годах соответственно. Метод расчета ущерба воздуху пока не разработан. 16 июля глава Росприроднадзора Светлана Радионова говорила в интервью «Известиям», что она будет создана в 2020 году. По ее словам, с помощью такой методики станет легче доказывать в суде факт нарушения. «Сейчас мы можем наказать за превышение лимитов выбросов, но их объем посчитать очень сложно», — пояснила чиновница. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин говорил 2 июля, что в министерстве прорабатывается вопрос внесения изменений в методику исчисления размера вреда, причиненного водным объектам и почве, в части установления повышающего коэффициента при расчете размера вреда для арктической зоны.