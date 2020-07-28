Абрамченко поручила Минприроды изменить методики расчета ущерба экологии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 71,92 (+0,33) Инвестиции, 12:55
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 84,26 (+0,49) Инвестиции, 12:55
Яровая предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев Общество, 13:32 Почему деньги уходят в онлайн-торговлю РБК и #CloudMTS, 13:31 Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15% Технологии и медиа, 13:30 «Курс биткоина идет к $28 000». Аналитики назвали условия роста цены BTC Крипто, 13:26 В Минфине заявили о риске «пирамиды» из-за льготных программ по ипотеке Финансы, 13:19 Центр «Вектор» приступил к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19 Общество, 13:18 ВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов Финансы, 13:14 Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего сенатора Арашукова ₽1,5 млрд Общество, 13:13 «Век мошенничества». Главный «шортист» США советует ставить против рынка Инвестиции, 13:03 Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи» покажут на Венецианском фестивале Стиль, 13:02 МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G Технологии и медиа, 13:00 Сооснователь фонда «Друзья» — о кадрах для благотворительности в России Социальная экономика, 13:00  Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по Донбассу Политика, 12:59 В «Москва-Сити» построят первый в России цифровой небоскреб Недвижимость, 12:55
Бизнес ,  
0 

Абрамченко поручила Минприроды изменить методики расчета ущерба экологии

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила актуализировать методики расчета ущерба водным объектам, почве и недрам, а также разработать методику оценки вреда атмосферному воздуху. Но на штрафе «Норникелю» это не отразится
Норникель GMKN ₽19 676 -0,58% Купить
Виктория Абрамченко
Виктория Абрамченко (Фото: АГН «Москва»)

Вице-премьер Виктория Абрамченко 27 июля поручила Минприроды совместно с Росприроднадзором к 1 октября актуализировать действующие методики расчета ущерба природе из-за нарушения законодательства об охране окружающей среды, водного законодательства и закона «О недрах». Кроме того, к этому же сроку нужно создать с нуля методику расчета ущерба атмосферному воздуху из-за техногенных аварий и промышленного воздействия.

Копия поручения есть у РБК, ее подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера. РБК направил запрос в Минприроды.

Усовершенствование действующих методик расчета ущерба и создание новой связано с необходимостью создания абсолютно прозрачного правового поля, механизмов, которые будут неукоснительно выполняться «загрязнителями», пояснили в аппарате Абрамченко. В результате России должна появиться комплексная правовая система взаимоотношений государства и бизнеса, связанных с экологическими последствиями техногенных аварий. В ней будет предусмотрено все от механизмов предупреждения аварий до порядка расчета экологического вреда и ликвидации его последствий.

В ООН заявили о росте загрязнения окружающей среды масками и перчатками
Общество
Фото: Anupam Nath / AP

Методики расчета ущерба водным объектам, почвам и недрам были утверждены в 2009, 2010 и 2013 годах соответственно. Метод расчета ущерба воздуху пока не разработан. 16 июля глава Росприроднадзора Светлана Радионова говорила в интервью «Известиям», что она будет создана в 2020 году. По ее словам, с помощью такой методики станет легче доказывать в суде факт нарушения. «Сейчас мы можем наказать за превышение лимитов выбросов, но их объем посчитать очень сложно», — пояснила чиновница. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин говорил 2 июля, что в министерстве прорабатывается вопрос внесения изменений в методику исчисления размера вреда, причиненного водным объектам и почве, в части установления повышающего коэффициента при расчете размера вреда для арктической зоны.

Анализ природоохранного законодательства показывает правовые пробелы, «белые пятна» — например, до недавнего времени отсутствовало регулирование, направленное на предупреждение и ликвидацию разливов нефти, указывает представитель Абрамченко. По мнению вице-премьера, необходимо сконцентрироваться на механизмах предупреждения экологического вреда и предусмотреть реальную ответственность и обязанность собственников выводить из эксплуатации промышленные предприятия и ликвидировать экологический вред, добавил он.

ЧС с разливом дизеля в Норильске. Что важно знать
Бизнес
Фото: пресс-служба «Норникеля» / РИА Новости

Однако из-за изменения методики расчета ущерба водным объектам и почвам не предусмотрен перерасчет ущерба от последствий аварии на ТЭЦ-3 «Норникеля», которая в конце мая привела к разливу 21 тыс. т топлива, попавших в почву и реки Амбарную и Далдыкан, сказал РБК источник в правительстве.

6 июля Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в рекордные 148 млрд руб., или около $2 млрд. Через два дня после этого «Норникель» заявил, что не согласен с расчетами службы, так как при оценке ущерба она применила максимальный коэффициент, несмотря на то, что компания незамедлительно после аварии начала ликвидировать ее последствия.

Автор: Людмила Подобедова
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: Виктория Абрамченко, Минприроды РФ, ущерб
Материалы по теме
Минприроды указало на обязанность «Норникеля» возместить ущерб от аварии
Общество
«Норникель» оспорит размер ущерба от аварии в Норильске
Бизнес
В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter