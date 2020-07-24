Матвиенко предложит прокуратуре оценить влияние «Норникеля» на экологию

Последствия разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: European Space Agency / AP)

Совет Федерации обратится в Генпрокуратуру России с просьбой провести разбирательство в связи с аварией в Норильске, которая привела к экологическому ущербу. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента, передает корреспондент РБК.

«Я полагаю, что надо от имени Совета Федерации направить письмо в Генпрокуратуру и потребовать тщательного разбирательства, кто в этом повинен, почему не были приняты профилактические меры, почему эта авария стала возможной, кто ее допустил», — сказала Матвиенко.

По ее словам, все виновные в происшествии должны понести серьезное наказание в соответствии с законами России.

При этом Матвиенко добавила, что Совет Федерации попросит прокуратуру вынести вердикт не только по этой аварии, а «в целом по экологической обстановке в сфере влияния «Норникеля».