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Авария с топливом в Норильске ,  
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Матвиенко предложит прокуратуре оценить влияние «Норникеля» на экологию

Норникель GMKN ₽18 836 +0,6% Купить
Последствия разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске
Последствия разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: European Space Agency / AP)

Совет Федерации обратится в Генпрокуратуру России с просьбой провести разбирательство в связи с аварией в Норильске, которая привела к экологическому ущербу. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента, передает корреспондент РБК.

«Я полагаю, что надо от имени Совета Федерации направить письмо в Генпрокуратуру и потребовать тщательного разбирательства, кто в этом повинен, почему не были приняты профилактические меры, почему эта авария стала возможной, кто ее допустил», — сказала Матвиенко.

По ее словам, все виновные в происшествии должны понести серьезное наказание в соответствии с законами России.

При этом Матвиенко добавила, что Совет Федерации попросит прокуратуру вынести вердикт не только по этой аварии, а «в целом по экологической обстановке в сфере влияния «Норникеля».

«Норникель» отчитался о трате 6 млрд руб. на ликвидацию аварии на ТЭЦ-3
Общество
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Также Матвиенко подняла вопрос о «социальной ответственности» этой компании. «Почти 30% аварийного жилья, в котором живут рабочие, работающие на предприятиях «Норникеля» и обеспечивающие [компании] эти миллиарды дивидендов. Они не вправе рассчитывать на нормальное жилье, нормальные дороги, чистый воздух?», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда также поручила комитету по федеративному устройству Совета Федерации провести выездное заседание в «Норникеле» с участием акционеров. На этом заседании акционеры компании должны будут ответить, как собираются приводить город в порядок и помогать властям.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске, которой управляет дочернее предприятие «Норильского никеля», произошла 29 мая. Тогда из резервуара вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива. Около 15 тыс. т нефтепродуктов оказалось в реках Далдыкан и Амбарной. Генпрокуратура возбудила уголовные дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод, а также по статье о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании об аварии.

Росприроднадзор оценил сумму экологического ущерба от разлива топлива почти в 147,78 млрд руб. После этого «Норникель» сообщал о намерении оспорить размер ущерба.

Теги: Валентина Матвиенко, Генпрокуратура, «Норникель»
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