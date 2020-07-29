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S7 возобновит полеты в Турцию с 10 августа

Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Global Look Press

S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на регулярные рейсы авиакомпании из Москвы в турецкие города Анталья и Даламан, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы будут возобновлены с 10 августа. Авиаперевозчик добавил, что полеты в Анталью будут выполняться два раза в день из аэропорта Домодедово в 06:05 и 13:55, рейсы по направлению Москва — Даламан — от трех до семи раз в неделю.

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В пресс-службе сообщили о дополнительных мерах безопасности на борту: для соблюдения безопасной дистанции пассажирам, по возможности, предлежат места через ряд и через место друг от друга, будут предоставлены антибактериальные салфетки. Также авиаперевозчик организует обязательное проветривание салона между рейсами, а состав аптечек дополнит масками.

Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A320, добавили в пресс-службе.

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Накануне пресс-служба аэропорта Пулково сообщила, что авиакомпания Turkish Airlines возобновит рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул со 2 августа, в Анталью — с 10 августа.

В связи с пандемией коронавируса международное авиасообщение России было ограничено 27 марта.

24 июля председатель правительства России Михаил Мишустин объявил о частичном возобновлении международного сообщения с 1 августа. Рейсы возобновят с Турцией, Великобританией и Танзанией.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что с 1 августа будет восстановлено авиационное сообщение с Анкарой и Стамбулом, а начиная с 10 августа с курортными городами — Антальей, Бодрумом, Даламаном.
 

Теги: S7 Airlines, Турция, Россия, восстановление авиасообщения
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