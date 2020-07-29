S7 возобновит полеты в Турцию с 10 августа

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S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на регулярные рейсы авиакомпании из Москвы в турецкие города Анталья и Даламан, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы будут возобновлены с 10 августа. Авиаперевозчик добавил, что полеты в Анталью будут выполняться два раза в день из аэропорта Домодедово в 06:05 и 13:55, рейсы по направлению Москва — Даламан — от трех до семи раз в неделю.

В пресс-службе сообщили о дополнительных мерах безопасности на борту: для соблюдения безопасной дистанции пассажирам, по возможности, предлежат места через ряд и через место друг от друга, будут предоставлены антибактериальные салфетки. Также авиаперевозчик организует обязательное проветривание салона между рейсами, а состав аптечек дополнит масками.

Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A320, добавили в пресс-службе.