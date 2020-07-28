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Пулково объявило о возобновлении рейсов Turkish Airlines из Петербурга

Фото: Bernd von Jutrczenka / Global Look Press
Фото: Bernd von Jutrczenka / Global Look Press

Авиакомпания Turkish Airlines возобновит рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул со 2 августа и в Анталью — с 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Перелеты из Санкт-Петербурга в Стамбул будут осуществляться со 2 августа 2020 года. Авиасообщение с Антальей из Пулково возобновится с 10 августа 2020 года», — говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что рейсы по этим направлениям будут осуществляться пять раз в неделю. Так, в Стамбул петербуржцы смогут отправиться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, а в Анталью по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. «Полеты будут выполняться на Airbus A321, A330 и Boeing 737», — добавила пресс-служба.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С 27 марта в России в связи с пандемией коронавируса остановили регулярные и чартерные полеты за рубеж. Турция полностью прекратила международное сообщение 28 марта.

С 1 августа российские власти разрешили рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию.

Ранее источники РБК сообщили, что на втором этапе Россия возобновит авиасообщение с Мальдивами и ОАЭ.

Теги: авиасообщение, Turkish Airlines, аэропорт Пулково
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