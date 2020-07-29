Онищенко посоветовал не ездить в Турцию из-за стресса после возвращения

Россиянам следует воздержаться от отдыха в Турции, так как такие поездки только увеличат стресс. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Август — не самый лучший месяц. Так как вернувшиеся приедут к сентябрю. Это не ласковое солнышко. Это еще добавит дополнительный стресс», — объяснил Онищенко.

По его словам, россиянам нужно «втянутся в привычный ритм жизни». Поэтому лучше отдохнуть в Подмосковье.

При этом Онищенко уточнил, что речь идет именно о туристических поездках, а не о деловых. «Вот в деловые поездки в Турцию — пожалуйста. Государственные поездки — пожалуйста. А остальным лучше воздержаться», — отметил он.