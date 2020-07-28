В МИДе допустили открытие рейсов в новые страны в ближайшие недели

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В ближайшее время Россия может возобновить авиасообщение с более широким списком государств. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИДа Денис Микерин.

По его словам, на уровне профильных министерств Россия сейчас ведет переговоры с целым рядом государств. Авиаперелеты возобновляются по мере достижения договоренностей. «Сейчас настала очередь Великобритании, Турции и Танзании. Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список», — пояснил Микерин.

Комментируя отказ Евросоюза пускать россиян с 1 августа, Микерин сообщил, что страны ЕС находятся в своем праве. «Они руководствуются своими санитарно-эпидемиологическими нормами, мы — своими. И так же оцениваем, из какой страны мы готовы принимать пассажиров. Думаю, в итоге мы все-таки придем к взаимоприемлемому решению», — отметил он.

24 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Первыми открытыми для полетов странами станут Великобритания, Турция и Танзания.