Горсовет Норильска утвердил Тимофеева врио главы города

Николай Тимофеев (Фото: norilsk_adm / VK)

Городской совет депутатов Норильска утвердил заместителя мэра Николая Тимофеева исполняющим обязанности главы города, сообщила пресс-служба администрации.

Заместителем главы города по общим вопросам Тимофеев работал с сентября 2017 года. До этого, с 2013 года, он занимал пост замглавы администрации города Норильска, а ранее возглавлял аппарат администрации.

20 июля мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку из-за конфликта с региональными властями. Он заявил, что почувствовал к себе недоверие со стороны губернатора, после того как рассказал о неспособности городских властей самостоятельно справиться с ростом заболеваемости COVID-19.

После отставки Ахметчина Тимофеева назначили временно исполняющим обязанности мэра города на срок до 28 июля, теперь это решение утвердил городской совет депутатов.

В середине июня против Ахметчина было возбуждено уголовное дело. Ему предъявили обвинение в халатности после разлива дизельного топлива 29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит дочерней компании «Норникеля». Тогда из резервуара с дизельным топливом в окружающую среду попала 21 тыс. т нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд руб.