Горсовет Норильска утвердил Тимофеева врио главы города

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 71,92 (+0,33) Инвестиции, 12:55
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 84,26 (+0,49) Инвестиции, 12:55
Краснодарский краевой суд отчислил из штата судью Хахалеву Общество, 17:56 В Башкирии при взрыве снаряда на бывшем арсенале пострадали 4 человека Общество, 17:49 Лукашенко переболел коронавирусом Общество, 17:44 В ВОЗ усомнились в сезонности COVID-19 Общество, 17:44 Суд арестовал подозреваемого в расчленении жены петербуржца Общество, 17:43 МСП Банк оказал кредитную поддержку ульяновской транспортной компании Пресс-релиз, 17:40 СК сообщил о новом обвинении экс-главы Коми Общество, 17:39 Грызлов оценил вклад Кучмы в переговорный процесс по Донбассу Политика, 17:35 Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах Общество, 17:35 Футболист мадридского «Реала» заболел коронавирусом Спорт, 17:35 Борис Джонсон заявил о «первых признаках» второй волны COVID-19 в Европе Политика, 17:20 «Ростех» начал поставки отечественной вакцины от пяти болезней Общество, 17:19 Как движение #MeToo трансформируется в российских реалиях Стиль, 17:08 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и Сбербанк Первый, 17:08
Политика ,  
0 

Горсовет Норильска утвердил Тимофеева врио главы города

Николай Тимофеев
Николай Тимофеев (Фото: norilsk_adm / VK)

Городской совет депутатов Норильска утвердил заместителя мэра Николая Тимофеева исполняющим обязанности главы города, сообщила пресс-служба администрации.

Заместителем главы города по общим вопросам Тимофеев работал с сентября 2017 года. До этого, с 2013 года, он занимал пост замглавы администрации города Норильска, а ранее возглавлял аппарат администрации.

Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Общество
Ринат Ахметчин <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 148px; top: 23px; width: 203px; height: 18px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -154px; top: 51px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 229.5px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>
20 июля мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку из-за конфликта с региональными властями. Он заявил, что почувствовал к себе недоверие со стороны губернатора, после того как рассказал о неспособности городских властей самостоятельно справиться с ростом заболеваемости COVID-19.

После отставки Ахметчина Тимофеева назначили временно исполняющим обязанности мэра города на срок до 28 июля, теперь это решение утвердил городской совет депутатов.

В середине июня против Ахметчина было возбуждено уголовное дело. Ему предъявили обвинение в халатности после разлива дизельного топлива 29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит дочерней компании «Норникеля». Тогда из резервуара с дизельным топливом в окружающую среду попала 21 тыс. т нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд руб.

Теги: Норильск, мэр, отставка
Материалы по теме
Ученые предупредили о риске повторения аварии на ТЭЦ «Норникеля»
Общество
Минприроды сообщило о задержке информации о масштабе аварии в Норильске
Бизнес
В Норильске исполняющим обязанности мэра назначили члена ЛДПР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter