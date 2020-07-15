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Мэр Норильска попросил у красноярских властей помощь в борьбе с COVID-19

Мэр Норильска Ринат Ахметчин предупредил, что своими силами власти города с ростом заболеваемости не справятся. Месяцем ранее, после ЧП на ТЭЦ, против градоначальника завели дело о халатности
Ринат Ахметчин
Ринат Ахметчин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Красноярского края Александру Уссу. Своих сил и средств в городе уже не хватает, признал мэр Норильска Ринат Ахметчин.

«У нас идет увеличение положительных результатов по тестам по коронавирусной инфекции. И плюс очень значительное увеличение [числа] людей, которые заболели внебольничной пневмонией. По сравнению с предыдущим годом раза в четыре, в пять», — заявил Ахметчин (запись его выступления размещена на сайте издания «Заполярная правда»).

Мэр также отметил, что информация о числе заболевших COVID-19, поступающая от Роспотребнадзора, сильно отличается от тех данных, которые власти города получают от медиков.

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Фото: Александр Земляниченко / AP

На сайте мэрии Норильска указывается, что, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории Красноярского края, заболевшими в городе числятся 345 человек (+21 за последние сутки). Однако в этой статистике не учитываются пациенты с легкой формой заболевания COVID-19, у которых болезнь протекает бессимптомно. Общее же число подтвержденных лабораторно случаев заражения COVID-19 власти Норильска оценивают в 1064 (+232 за последние сутки). С момента начала пандемии от COVID-19 в Норильске, по официальным данным, умерли четыре человека, в том числе двое за последние сутки.

«Мы сейчас подготовили и направили письмо в адрес губернатора [Усса]. В письме мы попросили оказать нам всемерную помощь по количеству врачей и среднего медперсонала, потому что в настоящее время их не хватает», — заявил Ахметчин.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мэр также отметил, что число позитивных тестов на COVID-19 растет, несмотря на то что летом из города выехали около 60 тыс. человек. «И мы понимаем, что в конце августа и в начале сентября эти люди вернутся обратно. Готовиться к сезонному увеличению количества людей нужно уже сейчас. Просим все-таки, чтобы министерство здравоохранения краевое и краевая администрация всемерно помогли, потому что мы сами одни не справимся», — отметил мэр.

РБК направил запросы в пресс-службу администрации Норильска и в пресс-службу губернатора Красноярского края.

11 июня Следственный комитет (СК) возбудил против Ахметчина уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»). В ведомстве сочли, что мэр Норильска не исполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов из резервуара «дочки» компании «Норильский никель». Однако задерживать мэра не стали.

Авторы: Евгений Калюков, Владислав Гордеев
Теги: Норильск, Красноярский край, коронавирус
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