Мэр Норильска попросил у красноярских властей помощь в борьбе с COVID-19

Мэр Норильска Ринат Ахметчин предупредил, что своими силами власти города с ростом заболеваемости не справятся. Месяцем ранее, после ЧП на ТЭЦ, против градоначальника завели дело о халатности

Ринат Ахметчин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Красноярского края Александру Уссу. Своих сил и средств в городе уже не хватает, признал мэр Норильска Ринат Ахметчин.

«У нас идет увеличение положительных результатов по тестам по коронавирусной инфекции. И плюс очень значительное увеличение [числа] людей, которые заболели внебольничной пневмонией. По сравнению с предыдущим годом раза в четыре, в пять», — заявил Ахметчин (запись его выступления размещена на сайте издания «Заполярная правда»).

Мэр также отметил, что информация о числе заболевших COVID-19, поступающая от Роспотребнадзора, сильно отличается от тех данных, которые власти города получают от медиков.

На сайте мэрии Норильска указывается, что, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории Красноярского края, заболевшими в городе числятся 345 человек (+21 за последние сутки). Однако в этой статистике не учитываются пациенты с легкой формой заболевания COVID-19, у которых болезнь протекает бессимптомно. Общее же число подтвержденных лабораторно случаев заражения COVID-19 власти Норильска оценивают в 1064 (+232 за последние сутки). С момента начала пандемии от COVID-19 в Норильске, по официальным данным, умерли четыре человека, в том числе двое за последние сутки.