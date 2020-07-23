В Норильске назначили исполняющего обязанности главы города

Николай Тимофеев (Фото: norilsk-city.ru)

В Норильске назначили временно исполняющего обязанности главы города, сообщается на сайте мэрии. Временным главой города стал Николай Тимофеев, который ранее был заместителем мэра города по общим вопросам.

Тимофеев назначен исполняющим обязанности мэра на срок до 28 июля, когда пройдет внеочередная сессия Норильского городского совета депутатов. На ней депутаты рассмотрят вопрос об отставке главы города Рината Ахметчина и назначат того, кто будет исполнять обязанности мэра до выборов нового главы Норильска.

Ранее, 20 июля, мэр Норильска Ринат Ахметчин написал заявление об отставке по собственному желанию. Это произошло после заседания штаба Красноярского края по COVID-19, рассматривалось письмо Ахметчина по проблемам в городе. Он сообщил, что у него возникли разногласия с краевыми властями, а также о том, что почувствовал к себе недоверие со стороны губернатора.

15 июля Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией. Тогда мэр признал, что собственных сил и средств городу уже не хватает. Ахметчин рассказал об увеличении числа положительных результатов по тестам на COVID-19 и о росте числа заболевших внебольничной пневмонией. Позднее, объявляя об отставке, он сообщил, что ему «были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я».