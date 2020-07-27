Глава РАН оценил сроки массовой вакцинации от COVID-19

Массовую вакцинацию от COVID-19 в России можно будет начать не ранее 2021 года, считает глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, сообщает «РИА Новости».

По его словам, введение вакцины людям из группы риска может начаться и раньше. Однако «тотальная вакцинация» — процесс не быстрый.

«Я бы сказал — если все будет нормально, как мы планируем, как это планируется в других странах, крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года», — сказал Сергеев журналистам.

Глава РАН отметил, что предпочитает быть более осторожным в прогнозах, так как получение вакцины — дело очень долгое. В течение полугода необходимо наблюдать только за антителами. Тестирование безопасности препарата и его эффективности требует времени, добавил академик.