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Пандемия коронавируса ,  
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Глава РАН оценил сроки массовой вакцинации от COVID-19

Массовую вакцинацию от COVID-19 в России можно будет начать не ранее 2021 года, считает глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, сообщает «РИА Новости».

По его словам, введение вакцины людям из группы риска может начаться и раньше. Однако «тотальная вакцинация» — процесс не быстрый.

«Я бы сказал — если все будет нормально, как мы планируем, как это планируется в других странах, крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года», — сказал Сергеев журналистам.

Глава РАН отметил, что предпочитает быть более осторожным в прогнозах, так как получение вакцины — дело очень долгое. В течение полугода необходимо наблюдать только за антителами. Тестирование безопасности препарата и его эффективности требует времени, добавил академик.

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Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

24 июля российскому государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрешили испытания вакцины от коронавирусной инфекции на людях. Испытания должны начаться 27 июля. В начале месяца глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об успешном завершении доклинических испытаний препарата, разработанного центром «Вектор».

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Фото: РИА Новости

20 июля были успешно завершены испытания на людях вакцины от коронавируса, полученной центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи и Минобороны. Вакцина была введена около 40 добровольцам в два этапа. У участников испытаний выявили необходимые антитела к коронавирусу. Они хорошо перенесли компоненты препарата, сообщили в оборонном ведомстве.

Позднее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 в стране будет добровольной. Сначала прививки сделают медицинским работникам, а также тем, «кто чаще других сталкивается с большим количеством людей».

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан также считает, что люди получат вакцину не ранее первой половины 2021 года.

Теги: коронавирус, вакцина, Россия
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