Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

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Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

Первыми процедуру пройдут медицинские работники и те, кто наиболее часто сталкиваются с инфицированными.



«Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году и уже в августе <...> категориям риска будет предложена вакцина», — заявил министр.





Когда начнется массовая вакцинация населения, глава министерства не уточнил. По его словам, более широкое применение вакцины начнется, когда завершатся клинические испытания и появятся экспертные оценки. После этого добровольцам из групп риска также будет предложена вакцинация. После этого начнется больше широкое производство препарата.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург сообщил, что небольшое количество препарата поступит в гражданский оборот уже к середине августа. Он также подчеркнул, что предварительно вакцина должна пройти клинические испытания и получить соответствующее разрешение.

Мурашко заявил, что первую российскую вакцину от коронавируса смогут зарегистрировать в августе.



Глава правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом перед депутатами Госдумы 22 июля, заявил, что в России четыре вакцины уже доказали свою безопасность.

