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Создатель российской вакцины от COVID-19 объяснил ее быстрое появление

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В России работа над вакциной от коронавируса началась в феврале, после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела конференцию, на которой стало понятно, что мир столкнулся с большой проблемой. Об этом заявил замдиректора по научной работе (Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Денис Логунов в интервью Meduza.

Логунов возглавил группу разработчиков НИЦЭМ, которая занималась созданием российской вакцины. Ее клинические испытания начались 17 июня в Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко. Всего в них приняли участие 76 человек. К 12 июля испытания на добровольцах завершились в Сеченовской университете, а через три дня и в госпитале имени Бурденко. В НИЦЭМ указывали, что вторая фаза клинических испытаний вакцины почти завершилась. После этого ее должны зарегистрировать.

По его словам, на создание самой вакцины понадобилось всего 14 дней. Логунов пояснил, что к этому моменту исследователи уже три года готовили вакцину против вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS, его вспышка произошла в 2012-2013 году). Тогда они дошли до второй фазы клинических испытаний. «Когда появился другой коронавирус, ближайший собрат из группы бета-коронавирусов, у нас не было никаких сомнений, что и как делать. Творческих мук не было. Копипейст в буквальном смысле», — заметил Логунов.

На вопрос о том, когда российские ученые решили включиться в создание вакцины от нынешнего SARS-CoV-2, он ответил, что решение было принято еще в феврале (ВОЗ признала ситуацию с коронавирусом пандемией только в марте). «В январе еще никто толком не понимал, с чем мы имеем дело. В феврале я участвовал в конференции ВОЗ — тогда стало ясно, что мы имеем дело с серьезной проблемой», — отметил Логунов.

Он добавил, что не будет критиковать ВОЗ, «для этого есть другие люди».

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Материал дополняется.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, вакцина, COVID-19
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