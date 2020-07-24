Центру «Вектор» разрешили испытания вакцины от COVID-19 на людях

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Российский государственный центр вирусологии «Вектор» получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса на людях. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — говорится в сообщении. Первые добровольцы получат экспериментальный препарат 27 июля.

В начале июля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об успешном завершении доклинических испытаний вакцины «Вектора». Она отмечала, что исследования препарата на людях надеются начать уже 15 июля. Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов уточнил, что зарегистрировать первую успешную вакцину центра планируется осенью.

20 июля стало известно об успешном завершении испытаний на людях вакцины от коронавируса, разработанной центром эпидемиологии имени Н.Ф.Гамалеи.