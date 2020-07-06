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Авария с участием Ефремова ,  
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МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова

Михаил Ефремов (справа)
Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Столичная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП в Москве на Смоленской площади. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

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Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил ТАСС, что актеру предъявили обвинение в окончательной редакции. «Все идет по плану. Скоро будет суд», — сказал Пашаев. При этом в разговоре с РБК он опроверг свои слова. «Это не соответствует действительности, мы пришли на пять минут по техническому вопросу и уехали», — заявил он.

После публикации на сайте МВД Пашаев заявил РБК, что дал подписку о неразглашении. «Раз они пишут, значит, так и есть», — сказал он.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. В результате мужчина получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Он скончался на следующий день.

Как показала экспертиза, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В рамках дела по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) Ефремов проходит свидетелем.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, ГУ МВД по Москве, новости
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