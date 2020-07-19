Адвокат рассказал о занятиях Ефремова под домашним арестом

Михаил Ефремов (справа) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о занятиях актера, находящегося на домашнем аресте по делу о смертельном ДТП. По словам Пашаева, артист находится в удрученном состоянии, не пользуется интернетом, не употребляет алкоголь, пьет в основном воду.

«Михаил читает книги, смотрит телевизор, канал «Культура». Также он смотрит спортивные каналы, в интернете не сидит, новости не читает. Ему сейчас не до новостей, он никак не может расслабится после ДТП, до сих пор очень сильно переживает. Ничего не принимает, никаких лекарств, никакого алкоголя, только воду пьет в основном и читает книги», — рассказал Пашаев.



Ранее сообщалось о том, что СМИ узнали о передаче в прокуратуру дела о ДТП с участием артиста для утверждения обвинительного заключения. Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Как показали результаты судмедэкспертизы, в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.



В отношении актера было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение Правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), а также по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем. 9 июня суд отправил мужчину под домашний арест на два месяца.