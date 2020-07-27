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Бывшие журналисты «Ведомостей» запустят новое издание

Фото: Евгений Разумный / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / ТАСС

Бывшие журналисты газеты «Ведомости», покинувшие издание после смены руководства, объявили о запуске нового медиапроекта VTimes.

Они объяснили свой уход из газеты тем, что новые руководители «Ведомостей» отказались от принципов качественной журналистики, и отметили, что Россия как никогда нуждается в независимых источниках информации.

«Поэтому мы объявляем о начале работы над новым онлайн-проектом под названием VTimes, который стартует осенью», — говорится в сообщении журналистов.

По их словам, онлайн-издание будет освещать темы, известные читателям по «Ведомостям», а также новые: здоровье, экологию, ответственное потребление, человеческий капитал.

Советником нового медиапроекта будет основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр, а в состав новой редакции войдут экс-заместители главного редактора «Ведомостей» Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян, редакторы отдела экономики Елизавета Базанова и международного отдела Михаил Оверченко, корреспонденты Екатерина Мереминская, Александра Чунова, арт-директор Григорий Кравченко и другие.

Привлечение инвесторов в проект на данном этапе не планируется, заявил РБК один из основателей проекта VTimes Александр Губский. Не будет и платной подписки — все материалы будут размещены в открытом доступе, добавил он. По словам Губского, новый проект будет привлекать финансы за счет пожертвований и рекламы.

Создатели VTimes будут подавать заявку в Роскомнадзор на регистрацию одноименного СМИ, однако пока юристы прорабатывают вопрос организации юрлица, объяснил Губский. Возможно, для VTimes будет выбрана структура Некоммерческой организации (НКО), предположил он.

У газеты «Ведомости» сменился владелец
Бизнес
Иван Еремин

О том, что бывшие владельцы «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур договорились о продаже 100% компании-издателя АО «БНМ», стало известно 17 марта. Так, компания стала принадлежать издателю Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу.

После смены издателя газеты последовала смена руководства. Бывший главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов покинул пост 23 марта. Исполняющим обязанности главреда был назначен Андрей Шмаров, который был одним из основателей медиахолдинга «Эксперт». Сотрудники редакции направили письмо в адрес новых владельцев с просьбой сменить его.

На фоне конфликта в редакции Зятьков и Голубович вышли из сделки. Конечным собственником газеты стал глава медиахолдинга «Федерал Пресс» Иван Еремин. Он поддержал утверждение Шмарова главным редактором.

В середине июня шеф-редактор газеты «Ведомости» Дмитрий Симаков и четыре заместителя главного редактора — Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян — сообщили, что покинут издание в знак протеста против назначения Шмарова.

«Ведомости» также сообщали, что из-за конфликта со Шмаровым редакцию покинули около десяти сотрудников.

Теги: журналисты, Ведомости, издание
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