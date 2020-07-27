Бывшие журналисты «Ведомостей» запустят новое издание

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Бывшие журналисты газеты «Ведомости», покинувшие издание после смены руководства, объявили о запуске нового медиапроекта VTimes.

Они объяснили свой уход из газеты тем, что новые руководители «Ведомостей» отказались от принципов качественной журналистики, и отметили, что Россия как никогда нуждается в независимых источниках информации.

«Поэтому мы объявляем о начале работы над новым онлайн-проектом под названием VTimes, который стартует осенью», — говорится в сообщении журналистов.

По их словам, онлайн-издание будет освещать темы, известные читателям по «Ведомостям», а также новые: здоровье, экологию, ответственное потребление, человеческий капитал.

Советником нового медиапроекта будет основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр, а в состав новой редакции войдут экс-заместители главного редактора «Ведомостей» Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян, редакторы отдела экономики Елизавета Базанова и международного отдела Михаил Оверченко, корреспонденты Екатерина Мереминская, Александра Чунова, арт-директор Григорий Кравченко и другие.