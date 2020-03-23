Новые владельцы «Ведомостей» сменили главного редактора газеты

Новым главным редактором должен стать Андрей Шмаров, с которым совладелец издания Алексей Голубович знаком со времен его работы в НИИ Госплана СССР. Илья Булавинов покинет пост главреда «Ведомостей» 23 апреля

Андрей Шмаров (Фото: ashmarov / Facebook)

Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» станет Андрей Шмаров, который был одним из основателей медиахолдинга «Эксперт», сообщает издание. Действующий главный редактор Илья Булавинов сообщил, что не планирует оставаться на этой должности после истечения контракта.

Пост главреда «Ведомостей» Булавинов занимал с 2017 года. Его годовой контракт истекает 23 апреля. Илья Булавинов подтвердил РБК, что не стал продлевать контракт с «Ведомостями» по собственной инициативе.

Как пишет газета, о том, что исполняющим обязанности главного редактора станет Шмаров, стало известно из письма покупателей издания Константина Зятькова и Алексея Голубовича. Редакционным директором «Ведомостей», отвечающим за контент издания, станет медиаменеджер Юрий Кацман — один из основателей компании «ЖV!», издающей проект «Сноб», экс-главный редактор «Коммерсантъ-Деньги» и газеты F5.

Утвердить Шмарова на посту главного редактора должен совет директоров компании-издателя БНМ, который соберут новые владельцы.

Смена главного редактора издания произошла после того, как поменялись владельцы издания. 17 марта газета сообщила, что бывшие владельцы Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур договорились о продаже 100% компании-издателя АО «БНМ». Она перешла под контроль издателя Константина Зятькова и управляющего директора Arbat Capital Алексея Голубовича.