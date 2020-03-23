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Новые владельцы «Ведомостей» сменили главного редактора газеты

Новым главным редактором должен стать Андрей Шмаров, с которым совладелец издания Алексей Голубович знаком со времен его работы в НИИ Госплана СССР. Илья Булавинов покинет пост главреда «Ведомостей» 23 апреля
Андрей Шмаров (Фото: ashmarov / Facebook)

Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» станет Андрей Шмаров, который был одним из основателей медиахолдинга «Эксперт», сообщает издание. Действующий главный редактор Илья Булавинов сообщил, что не планирует оставаться на этой должности после истечения контракта.

Пост главреда «Ведомостей» Булавинов занимал с 2017 года. Его годовой контракт истекает 23 апреля. Илья Булавинов подтвердил РБК, что не стал продлевать контракт с «Ведомостями» по собственной инициативе.

Как пишет газета, о том, что исполняющим обязанности главного редактора станет Шмаров, стало известно из письма покупателей издания Константина Зятькова и Алексея Голубовича. Редакционным директором «Ведомостей», отвечающим за контент издания, станет медиаменеджер Юрий Кацман — один из основателей компании «ЖV!», издающей проект «Сноб», экс-главный редактор «Коммерсантъ-Деньги» и газеты F5.

Утвердить Шмарова на посту главного редактора должен совет директоров компании-издателя БНМ, который соберут новые владельцы.

Смена главного редактора издания произошла после того, как поменялись владельцы издания. 17 марта газета сообщила, что бывшие владельцы Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур договорились о продаже 100% компании-издателя АО «БНМ». Она перешла под контроль издателя Константина Зятькова и управляющего директора Arbat Capital Алексея Голубовича.

«Ведомости» сообщили о смене владельца
Общество

Стоимость сделки неизвестна. В апреле 2019 года газета «Коммерсантъ» писала, что стоимость «Ведомостей» при продаже Голубовичу может составить €15 млн.

Помимо Шмарова в числе кандидатов на пост главного редактора «Ведомостей» при новых владельцах был журналист Дмитрий Солопов, один из основателей радиостанции Business FM, где также занимал пост главного редактора.

Андрей Шмаров в советские годы работал в НИИ Госплана, в начале 1990-х был научным редактором «Коммерсанта» и замглавреда издания, но в 1995 году покинул издание вместе с группой журналистов, основавших позднее «Эксперт». Он также был основателем рейтингового агентства «Эксперт РА» и аналитического центра «Эксперт». С 2008 года он стал генеральным директором проекта «Сноб».

Совладелец издания, гендиректор издательского дома «Версия» Константин Зятьков сообщил, что кандидатуру Шмарова на пост главного редактора предложил его партнер Алексей Голубович. «Я был не против, у Шмарова понятная биография, он достойный человек», — сказал он журналистам издания. Шмаров сообщил, что с Голубовичем знаком со времен работы в НИИ Госплана СССР.

Авторы: Георгий Тадтаев, Елизавета Ефимович
Теги: «Ведомости», главный редактор
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«Ведомости» сообщили о смене владельца
Общество
СМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей»
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