Посол Азербайджана попросил сограждан соблюдать российские законы

Полад Бюльбюль (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы призвал соотечественников, проживающих в России, воздержаться от неправомерных действий, а также соблюдать российские законы. Текст обращения посла есть у РБК.

«Вы живете в России, многие из вас являются гражданами этой великой страны, прошу вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть», — сказал посол.

Бюльбюль оглы призвал азербайджанцев быть вместе, «чтобы дать достойный отпор провокациям, но при этом не опускаться на уровень уличных драк».

«Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля», — добавил посол.

Поводом для обращения посла послужил ряд столкновений, которые произошли в разных районах Москвы между выходцами из Армении и Азербайджана.

Так, в ночь на 24 июля на пересечении улиц Перерва и Перервинского бульвара в районе Марьино произошел конфликт с участием 40–50 человек, который впоследствии перерос в драку. Некоторые из очевидцев слышали звуки выстрелов. В результате полиция задержала более 25 человек. Помимо драки, на территории произошло ограбление кафе. Неизвестные, угрожая персоналу и клиентам, похитили из кафе 50 тыс. руб.

На следующий день новый конфликт между выходцами из Азербайджана и Армении произошел возле ресторана «Армянский дом» у метро Саларьево на юго-западе столицы. По данным полиции, группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам.

Помимо этого, семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром. Еще несколько стычек между представителями обеих диаспор произошли в других районах города.

Вице-президент Союза азербайджанцев России Ильнур Гусейнов в беседе с РБК призвал «не развивать этот конфликт в России».

В свою очередь посол Армении Вардан Тоганян сообщил, что в последнее время призвал соотечественников не поддаваться на призывы «отдельных граждан организовать различные акции», в том числе в Москве.

Стычки в Москве произошли на фоне продолжающегося противостояния на границе Азербайджана и Армении. О первом столкновении на границе стороны сообщили 12 июля. В боях применялись артиллерия и другое тяжелое оружие. В результате обе страны понесли потери.

14 июля Армения сообщила о гибели майора, капитана и двух младших сержантов.

В Азербайджане погибли генерал-майор и полковник, а также несколько военнослужащих более низкого ранга. Минобороны двух государств также заявляли об уничтожении военных пунктов друг друга.