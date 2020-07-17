РПЦ связала превращение Святой Софии в мечеть с расколом на Украине

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Антиканоническая легализация раскола на Украине ослабила возможности православного мира противостоять духовным угрозам, в том числе превращению собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом говорится в заявлении Священного синода Русской православной церкви (РПЦ).

«Столь безрадостное для святой Православной церкви событие православный мир сегодня встречает разобщенным, что стало прямым следствием антиканонической легализации раскола на Украине», — подчеркнули в Синоде.

В РПЦ призвали братские поместные церкви сообща искать выход из сложившегося кризиса.

Согласно заявлению решение о смене статуса собора было принято без учета мнений представителей христианского мира и может привести к нарушению межрелигиозного баланса и взаимопонимания между христианами и мусульманами.