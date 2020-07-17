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РПЦ связала превращение Святой Софии в мечеть с расколом на Украине

Фото: Sedat Suna / EPA / ТАСС
Фото: Sedat Suna / EPA / ТАСС

Антиканоническая легализация раскола на Украине ослабила возможности православного мира противостоять духовным угрозам, в том числе превращению собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом говорится в заявлении Священного синода Русской православной церкви (РПЦ).

«Столь безрадостное для святой Православной церкви событие православный мир сегодня встречает разобщенным, что стало прямым следствием антиканонической легализации раскола на Украине», — подчеркнули в Синоде.

В РПЦ призвали братские поместные церкви сообща искать выход из сложившегося кризиса.

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Согласно заявлению решение о смене статуса собора было принято без учета мнений представителей христианского мира и может привести к нарушению межрелигиозного баланса и взаимопонимания между христианами и мусульманами.

Синод РПЦ попросил мировое сообщество оказать всемерное содействие в сохранении статуса храма Святой Софии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не может повлиять на решение о превращении собора Святой Софии в мечеть, поскольку это волеизъявление турецкого народа. Он подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети 10 июля.

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В Кремле подчеркнули, что изменение статуса собора является внутренним делом Турции и что уважают позицию РПЦ, несмотря на то что она отличается от государственной.

Раскол украинской и русской церквей на Украине произошел в январе 2019 года, когда Константинопольский патриарх Варфоломей в присутствии тогдашнего президента Украины Петра Порошенко подписал томос об автокефалии (независимости) Украинской православной церкви.

Теги: РПЦ, Украина, раскол, Турция, собор Святой Софии, мечеть
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