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СМИ узнали об планах скрывать фрески в Святой Софии на время намаза

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Министерство культуры и туризма Турции вместе с Управлением по делам религии готовят рекомендации о подготовке к проведению мусульманских молитв в соборе Святой Софии в Стамбуле, передает Hurriyet.

По данным газеты, рассматривается возможность установить в соборе специальную систему освещения, при которой во время богослужений молящимся не будут видны христианские мозаики и фрески. Предполагается, что будут скрыты только лица святых на росписях, пишет издание.

В качестве еще одного, не основного варианта предлагается занавешивать мозаику во время мусульманских молитв.

Материал дополняется.

Теги: Турция
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