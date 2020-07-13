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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Норникель» отчитался о трате 6 млрд руб. на ликвидацию аварии на ТЭЦ-3

Норникель GMKN ₽18 178 -2,01% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Компания «Норильский никель» потратила 6 млрд руб. на работы по устранению последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом компания заявила в своей презентации, которая опубликована на официальном сайте «Норникеля».

«Общие затраты на очистку были оценены примерно в 10 млрд руб. (около $150 млн)», — пишет компания. По состоянию на начало июля этого года «Норникель» потратил 6 млрд руб.

Кроме того, было объявлено о дополнительных инвестициях для повышения промышленной безопасности: 2,5 млрд руб. в 2020 году, 11 млрд руб. в 2021 году.

В середине июня глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил президенту Владимиру Путину, что компания уже потратила 5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов.

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Общество
Фото: radionovasg / VK

В начале июля компания «Норильский никель» представила план работ по ликвидации разлива топлива в Норильске. Основной их этап должен быть завершен в октябре 2020 года. По данным компании, процедура рекультивации зараженного грунта будет выполнена до наступления зимнего периода.

Также в «Норникеле» отметили, что до октября 2020 года планируется произвести сбор нефтепродуктов на территории, прилегающей к аварийному резервуару, а также из реки Амбарная. А до 31 октября компания соберет нефтепродукты вдоль береговых линий и обработает воду сорбентом.

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Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошла авария, из-за чего разлилось топливо из резервуара и загрязнило реки Амбарная и Далдыкан. Норильско-Таймырская энергетическая компания («дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ) сообщила, что причиной разлива 21 тыс. т дизеля из резервуара стало проседание свай из-за таяния вечной мерзлоты.

По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, а остальные 15 тыс. т — в водоемы. Общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. 6 июля Росприроднадзор оценил экологический ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3 в 148 млрд руб.

Теги: «Норникель», Владимир Потанин, Норильск
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