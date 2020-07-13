«Норникель» отчитался о трате 6 млрд руб. на ликвидацию аварии на ТЭЦ-3

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Компания «Норильский никель» потратила 6 млрд руб. на работы по устранению последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом компания заявила в своей презентации, которая опубликована на официальном сайте «Норникеля».

«Общие затраты на очистку были оценены примерно в 10 млрд руб. (около $150 млн)», — пишет компания. По состоянию на начало июля этого года «Норникель» потратил 6 млрд руб.

Кроме того, было объявлено о дополнительных инвестициях для повышения промышленной безопасности: 2,5 млрд руб. в 2020 году, 11 млрд руб. в 2021 году.

В середине июня глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил президенту Владимиру Путину, что компания уже потратила 5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов.