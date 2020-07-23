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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил о восстановлении трафика на 90% после снятия ограничений

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что трафик в столице восстановился примерно на 90% после снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Мэр сравнил текущие данные с показателями 2019 года. «Это значит — [восстановлены] активность бизнеса, активность сферы услуг и работы предприятий», — объяснил глава города.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Режим самоизоляции и пропускная система в Московском регионе действовали с 26 марта по 9 июня. Сейчас в городе работают все магазины, а также предприятия сферы услуг, кафе и рестораны. Следующий этап снятия ограничений запланирован на 1 августа. Тогда в столице откроются театры, концертные залы и кинотеатры. Однако проведение массовых мероприятий останется под запретом.

15 апреля, после введения системы пропусков, в метрополитене пассажиропоток сократился на 85%, а на наземном транспорте — на 81% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Поездки на личном автотранспорте сократились на 59%.

Через неделю после отмены пропускной системы и самоизоляции количество автомобилей в Москве выросло на 130 тыс. Также на 170 тыс. больше горожан воспользовались метрополитеном, а наземным транспортом — на 140 тыс. больше.

За минувшие сутки в Москве выявили 608 новых зараженных COVID-19, по всей России зафиксировали 5848 новых случаев. С начала пандемии в стране зарегистрировано 795 038 случаев заражения, 12 892 человека умерли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, пандемия, Москва
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