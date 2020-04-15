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Пандемия коронавируса ,  
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Дептранс оценил падение трафика в Москве после введения системы пропусков

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве по сравнению с прошлой неделей сократились поездки на общественном транспорте, сообщил департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Число поездок в метрополитене сократилось на 50 тыс., а в наземном транспорте — на 30 тыс. по сравнению с минувшей неделей. В соотношении с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток в метро упал на 85%, в наземном транспорте — на 81%.

Кроме того, сократился трафик столичных такси, он понизился на 60% по сравнению с тем же периодом 2019 года. По сравнению с прошлой неделей число поездок в такси уменьшилось на четыре тысячи. Поездки на личном автотранспорте к аналогичному периоду прошлого года также сократились на 59%, а в сравнении с прошедшей неделей на московских дорогах зафиксировали на 20 тыс. меньше машин.

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В Москве и Московской области с 15 апреля действует система обязательных цифровых пропусков. Их необходимо получать для поездок на личном и общественном транспорте.

В первое утро работы системы на въездах в столицу и в вестибюлях метро скопились очереди из-за проверки пропусков. Некоторые пассажиры метрополитена сообщали, что в минуту на станцию удавалось пропустить не более четырех человек, при этом в очереди у людей не было возможности сохранять рекомендуемую социальную дистанцию.

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Кремль назвал такое скопление людей опасным и крайне нежелательным, но попросил не судить о эффективности системы по одному дню работы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что обсудил проблему с начальником ГУВД Москвы и попросил полицию организовать проверку пропусков без очередей. Собянин также признал необходимость перейти к автоматизированной системе контроля.

Теги: коронавирус, Департамент транспорта Москвы, трафик, Москва
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