Дептранс оценил падение трафика в Москве после введения системы пропусков

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве по сравнению с прошлой неделей сократились поездки на общественном транспорте, сообщил департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Число поездок в метрополитене сократилось на 50 тыс., а в наземном транспорте — на 30 тыс. по сравнению с минувшей неделей. В соотношении с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток в метро упал на 85%, в наземном транспорте — на 81%.

Кроме того, сократился трафик столичных такси, он понизился на 60% по сравнению с тем же периодом 2019 года. По сравнению с прошлой неделей число поездок в такси уменьшилось на четыре тысячи. Поездки на личном автотранспорте к аналогичному периоду прошлого года также сократились на 59%, а в сравнении с прошедшей неделей на московских дорогах зафиксировали на 20 тыс. меньше машин.

В Москве и Московской области с 15 апреля действует система обязательных цифровых пропусков. Их необходимо получать для поездок на личном и общественном транспорте.