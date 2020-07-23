В Москве за сутки выявили 608 новых инфицированных COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 608 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил столичный оперативный штаб в Telegram.

На втором месте по числу зараженных в России находится Свердловская область — 249 новых случаев больных, на третьем Нижегородская область — там заразилось еще 202 человека. В Московской области медики зафиксировали 145 новых случаев. Самый низкий показатель оказался у Еврейской автономной области — один инфицированный.

Всего за минувшие сутки в России диагностировали 5848 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зарегистрировано 795 038 случаев заражения коронавирусом, 12 892 человека умерли.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране провели более 26 млн тестов на COVID-19.