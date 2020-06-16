Число машин в Москве после отмены пропускного режима выросло на 130 тыс.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Количество автомобилей в Москве выросло на 130 тыс. по сравнению с прошлой неделей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Метро воспользовались на 170 тыс. человек больше по сравнению с минувшей неделей, наземным транспортом — на 140 тыс. больше.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 9 июня отменил режим самоизоляции и действие пропусков для передвижения по городу. 14 июня в столичном Центре организации дорожного движения сообщили, что уже 10 июня количество машин в столице вернулось к докарантинному уровню — 2,96 млн. На дороги вернулись девятибалльные пробки. Заторы наблюдались на сотне участков.

16 июня в городе начался второй этап снятия ограничений. С этого дня открылись летние веранды кафе. Сами заведения заработают с 23 июня. Возобновили работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные и консалтинговые агентства. Можно посещать музеи, выставочные залы и зоопарки — только по электронным билетам. Плановую помощь могут оказывать стоматологические клиники.