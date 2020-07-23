За сутки в России выявили 5848 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в стране диагностировано 795 038 случаев заболевания COVID-19

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

За последние сутки в России диагностировано 5848 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по противодействию эпидемии.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 795 038 случаев заражения коронавирусом, 12 892 человека умерли.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Всего в стране, по данным Роспотребнадзора, уже провели более 26 млн тестов на коронавирус.

Как сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко, доля населения с антителами к COVID-19 в Москве и области превысила 23–24%, в других регионах этот показатель ниже.