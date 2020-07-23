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За сутки в России выявили 5848 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в стране диагностировано 795 038 случаев заболевания COVID-19
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

За последние сутки в России диагностировано 5848 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по противодействию эпидемии.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 795 038 случаев заражения коронавирусом, 12 892 человека умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Всего в стране, по данным Роспотребнадзора, уже провели более 26 млн тестов на коронавирус.

Как сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко, доля населения с антителами к COVID-19 в Москве и области превысила 23–24%, в других регионах этот показатель ниже.

По данным Университета Хопкинса в США, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 15 млн. Лидерами по абсолютным цифрам являются США (3,9 млн), Бразилия (2,2 млн) и Индия (1,2 млн).

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что «если реально смотреть на ситуацию», то массовая вакцинация в мире начнется не раньше первой половины 2021 года. Сейчас несколько препаратов проходят клинические испытания, и пока ни один из них не вызвал вопросов с точки зрения безопасности, отметил Райан.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность. По его словам, министерство готовится к массовому выпуску вакцины, регистрационное удостоверение она может получить уже в первой декаде августа.

Министр добавил, что ведомство собирается допустить к клиническим испытаниям еще одну российскую вакцину.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, статистика, эпидемия
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