За сутки в России выявили 5848 новых случаев заражения коронавирусом

По данным Университета Хопкинса в США, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 15 млн. Лидерами по абсолютным цифрам являются США (3,9 млн), Бразилия (2,2 млн) и Индия (1,2 млн).
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что «если реально смотреть на ситуацию», то массовая вакцинация в мире начнется не раньше первой половины 2021 года. Сейчас несколько препаратов проходят клинические испытания, и пока ни один из них не вызвал вопросов с точки зрения безопасности, отметил Райан.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность. По его словам, министерство готовится к массовому выпуску вакцины, регистрационное удостоверение она может получить уже в первой декаде августа.
Министр добавил, что ведомство собирается допустить к клиническим испытаниям еще одну российскую вакцину.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом