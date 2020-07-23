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Пандемия коронавируса ,  
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Матвиенко удивилась сообщениям о вакцинации российской элиты от COVID-19

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко удивилась информации о том, что некоторые топ-менеджеры российских компаний и правительственные чиновники якобы уже в апреле получили экспериментальную вакцину от коронавируса. Ее слова передает корреспондент РБК.

«Неужели есть люди, которые готовы испытывать это на себе без дополнительных исследований?» — спросила Матвиенко. «Насколько я знаю, вакцина сначала испытывается на мышах, затем на добровольцах», — добавила спикер Совфеда, отметив, что сама «в добровольцы не записывалась».

Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Общество
Фото: Marcelo Hernandez / Getty Images

О доступе российской элиты к вакцине от коронавируса в апреле в рамках закрытой программы 20 июля написало агентство Bloomberg со ссылкой на участников программы, попросивших об анонимности. По данным агентства, речь шла об экспериментальной вакцине, разработанной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. По данным одного из собеседников агентства, в программе приняли участие несколько сотен человек.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил РБК, что пока вакцину исследовательского центра им. Н.Ф. Гамалеи получили только добровольцы, которые официально являются участниками испытаний. По его словам, в гражданский оборот вакцина не поступала.

Минздрав ответил на сообщение о вакцинировании российской элиты от COVID
Общество
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не проходил вакцинацию от коронавируса, поскольку вакцина еще не сертифицирована. Участвовал ли кто-то из администрации президента в испытаниях вакцины, ему неизвестно, сказал Песков.

Официально испытания вакцины от коронавируса на людях начали в середине июня в военном госпитале им. Н.Н. Бурденко и в Сеченовском университете.

Испытания в Сеченовском университете завершили 12 июля, а в госпитале им. Н.Н. Бурденко — 20 июля. В обоих учреждениях заявили, что вакцина безопасна. При этом в Минобороны указали, что ученым еще предстоит «огромный пласт аналитической работы».

Теги: вакцина, коронавирус, Валентина Матвиенко
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