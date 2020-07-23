Матвиенко удивилась сообщениям о вакцинации российской элиты от COVID-19

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко удивилась информации о том, что некоторые топ-менеджеры российских компаний и правительственные чиновники якобы уже в апреле получили экспериментальную вакцину от коронавируса. Ее слова передает корреспондент РБК.

«Неужели есть люди, которые готовы испытывать это на себе без дополнительных исследований?» — спросила Матвиенко. «Насколько я знаю, вакцина сначала испытывается на мышах, затем на добровольцах», — добавила спикер Совфеда, отметив, что сама «в добровольцы не записывалась».

О доступе российской элиты к вакцине от коронавируса в апреле в рамках закрытой программы 20 июля написало агентство Bloomberg со ссылкой на участников программы, попросивших об анонимности. По данным агентства, речь шла об экспериментальной вакцине, разработанной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. По данным одного из собеседников агентства, в программе приняли участие несколько сотен человек.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил РБК, что пока вакцину исследовательского центра им. Н.Ф. Гамалеи получили только добровольцы, которые официально являются участниками испытаний. По его словам, в гражданский оборот вакцина не поступала.