Матвиенко прокомментировала обвинение Сафронова в госизмене

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В деле бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова стоит дождаться решения суда, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос корреспондента РБК на пресс-конференции.

«Давайте все-таки дождемся, уверена, справедливого решения [суда]», — сказала Матвиенко, отметив, что против Сафронова выдвинуты «серьезные обвинения».

По словам Матвиенко, дело Сафронова «находится под особым контролем общественности», поскольку он был журналистом. При этом Служба внешней разведки «четко и ясно» заявила, что задержание Сафронова никакого отношения к его журналистской деятельности не имеет, подчеркнула глава Совфеда.

Сама Матвиенко отказалась дать правовую оценку делу, поскольку, по ее словам, это рассматривалось бы как давление на суд.

«Я как законодатель не имею права давать какие-либо правовые оценки», — сказала она, добавив, что «только суд вправе дать окончательное определение».