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Дело Ивана Сафронова ,  
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Матвиенко прокомментировала обвинение Сафронова в госизмене

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В деле бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова стоит дождаться решения суда, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос корреспондента РБК на пресс-конференции.

«Давайте все-таки дождемся, уверена, справедливого решения [суда]», — сказала Матвиенко, отметив, что против Сафронова выдвинуты «серьезные обвинения».

По словам Матвиенко, дело Сафронова «находится под особым контролем общественности», поскольку он был журналистом. При этом Служба внешней разведки «четко и ясно» заявила, что задержание Сафронова никакого отношения к его журналистской деятельности не имеет, подчеркнула глава Совфеда.

Сама Матвиенко отказалась дать правовую оценку делу, поскольку, по ее словам, это рассматривалось бы как давление на суд.

«Я как законодатель не имею права давать какие-либо правовые оценки», — сказала она, добавив, что «только суд вправе дать окончательное определение».

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Сафронова задержали сотрудники ФСБ в Москве 7 июля. Его обвинили в госизмене, он арестован до 6 сентября.

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По данным спецслужбы, Сафронов, «выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал составляющие государственную тайну сведения ее представителю». Следствие утверждает, что Сафронова завербовали в 2012 году, а секретные данные он передал в 2017-м, когда работал в «Коммерсанте», рассказывал его адвокат Иван Павлов.

Сафронов свою вину не признает и считает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. С требованием проведения следствия по делу Сафронова в максимально прозрачном режиме выступили журналисты РБК, «Коммерсанта», «Ведомостей», Meduza, The Bell и русской редакции Forbes. Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста.

Теги: Иван Сафронов, уголовное дело
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