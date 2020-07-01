Беглов заявил о проверке СК конфликта полиции с журналистом на участке

Александр Беглов (Фото: gov.spb.ru)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал действия полицейских, которые при попытке вывести с участка журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля сломали ему руку.

«Многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые — бывает», — сказал Беглов. Он добавил, что в городе зафиксированы случаи провокаций против членов избирательных комиссий, но в небольшом числе.

При этом губернатор выразил сожаление в связи с инцидентом и травмой журналиста. Беглов сообщил, что материалы произошедшего переданы в Следственный комитет.

Накануне журналист сообщил, что полиция насильно пыталась вывести его с избирательного участка Петербурга № 2219. В результате Френкеля госпитализировали, врачи диагностировали ему перелом руки и отправили на операцию. Журналист уточнял, что его попросила вывести с участка глава избирательной комиссии.