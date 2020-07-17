На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции

Давид Френкель (Фото: Давид Френкель / Медиазона)

На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку во время конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на телеграмму от МВД о вызове Френкеля в управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным «Медиазоны», в отношении Френкеля также планируют составить протоколы о вмешательстве в осуществление работы избиркома (ст. 5.69 КоАП Петербурга) и нарушении режима самоизоляции (ст. 20.6.1 КоАП).

В беседе с изданием Znak.com Френкель сообщил, что он должен явиться на допрос в полицию утром 21 июля. По словам журналиста, телеграмму он получил сегодня утром, причем сотрудники почты заявили, что звонили ему, хотя журналист утверждает, что они не делали этого. «Соврали на почте, что звонили, мне пришлось ходить на почту за ней со сломанной рукой», — рассказал Френкель.

Журналист получил травму 30 июня. Тогда Френкель в беседе с РБК сообщил, что он представился председателю участковой избирательной комиссии (УИК), в которой до этого пытались удалить одного из членов УИК с правом решающего голоса. После этого глава УИК попросила полицейских вывести журналиста.

Как сообщил Френкель, полицейские схватили его, заломили ему руку за спину, а затем повалили на пол и ударили кулаком в правое предплечье. В результате Френкеля госпитализировали, врачи диагностировали у него перелом руки и отправили на операцию.

Впоследствии председатель петербургского избиркома Виктор Миненко заявил, что журналист сломал руку при падении, но его никто не толкал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя случившееся, заявил о необходимости расследования инцидента. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сказала, что Центризбирком посмотрел видеозапись конфликта, но еще «рано что-то говорить». «Мы разбираемся», — сообщила она.

Проверку после инцидента организовало управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Журналист был выписан из Института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 6 июля, сообщает Znak.com. В беседе с изданием Френкель утверждал, что он не может работать, а из-за сильной боли ему приходится принимать обезболивающее.