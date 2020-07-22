СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко

Мемориал в память о погибшем Александре Захарченко (Фото: Игорь Маслов / РИА Новости)

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого в самопровозглашенной Донецкой народной республике обвиняют в убийстве бывшего главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц» (ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в пресс-центре.

Имя Андрея Байдалы называлось в списке причастных к убийству Захарченко еще в 2019 году. В сюжете телеканала «Россия 1» анонимный спикер указал, что прозвище мужчины «Швед», он является агентом украинских спецслужб и причастен к терактам в Донбассе. Вместе с ним в качестве организаторов убийства экс-главы ДНР назывались помощник начальника 5-го отдела СБУ Сергей Моторин, сотрудники Владислав Долговяз и Андрей Мушта.

Позже Байдалу связывало с гибелью Захарченко МВД ДНР. По данным полиции самопровозглашенной республики, он отдавал приказы совершать убийства на территории республики.