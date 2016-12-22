Появилось видео с приведшим к гибели Захарченко взрывом

В интернете опубликовали видео взрыва в кафе «Сепар», в результате которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Ролик показали в эфире телеканала «Россия 1».

Видео: ТК "Россия 1" / YouTube

На ролике показаны кадры с камер видеонаблюдения, установленных снаружи кафе и внутри помещения. На видео запечатлели прибытие Захарченко в кафе в сопровождении вооруженной охраны и момент взрыва.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. При покушении на главу ДНР пострадали еще 12 человек, среди которых оказались телохранитель и министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев. Власти ДНР назвали взрыв терактом. В произошедшем власти ДНР и МИД России обвинили Службу безопасности Украины (СБУ). В Киеве отвергли обвинения и заявили, что возможной причиной стали «криминальные разборки» либо участие спецслужб России.

В середине сентября подозреваемый в покушении на Захарченко, представившийся Александром Погореловым, дал показания. Он рассказал, что в 2014 году в Киеве его завербовал сотрудник СБУ.